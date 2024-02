Carlo Ancelotti : « Vinícius est le meilleur joueur du monde »

En tout cas, c’est sûrement le meilleur joueur de ce samedi.

Si le Real Madrid a balayé Gérone aussi facilement ce samedi (4-0), c’est notamment grâce à l’énorme prestation de Vinícius Júnior. Après ouvert le score d’un frappe magnifique, il a permis à Jude Bellingham de s’offrir un doublé, puis il a bien aidé Rodrygo à faire trembler les filets un quatrième fois. Une sublime performance qui a enchanté Carlo Ancelotti. « Vinícius est très important quand il joue comme ça, avec ce niveau et cette attitude. Pour moi, c’est le meilleur au monde », a estimé son entraîneur en conférence de presse après la victoire.

Le saviez-vous ? Le Real Madrid possède également le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et le sixième meilleur joueur du monde. C’est Ancelotti qui l’a dit ! « Bellingham est le deuxième meilleur joueur du monde et Rodrygo est troisième. Toni Kroos est quatrième, Valverde cinquième, Camavinga sixième », a-t-il jugé. Interrogé sur la potentielle arrivée de Kylian Mbappé, il a botté en touche : « Mbappé est un joueur d’une autre équipe et pour moi, ceux que j’ai sont les meilleurs ».

Donc Mbappé est septième ?