Huit mois de prison pour insultes racistes envers Vinícius

Pas de place pour le racisme en Liga.

Le 21 mai dernier, des cris racistes avaient été entendus à Mestalla lors de la rencontre opposant Valence au Real Madrid. Des cris dirigés vers Vinícius Júnior, qui ont provoqué l’arrêt temporaire du match. Pendant cet arrêt de jeu, le joueur madrilène avait identifié un des spectateurs, et les caméras de surveillance ont fait de même pour deux supporters de Valence de plus. Après le jugement, la sentence est lourde pour les trois prévenus : huit mois de prison ferme et deux ans d’interdiction de stade.

C’est la première fois qu’une sentence aussi lourde est prononcée dans ce type d’affaire. Ce n’était malheureusement pas la première fois que ce genre d’incidents intervenaient dans les stades espagnols, et la justice a décidé de frapper fort. La Liga avait rejoint la fédération espagnole de football (RFEF) et le Real Madrid dans la plainte, pour plus de poids. Javier Tebas, le président de la Liga, n’a pas manqué de commenter cette décision : « Cette sentence est une grande nouvelle pour la lutte contre le racisme en Espagne, qui répare les dommages faits à Vinícius Júnior et lance un message clair à ces personnes qui viennent au stade pour insulter. La Liga les identifiera, les dénoncera, et il y aura des conséquences pénales pour eux. »

Enfin une bonne nouvelle en ce lundi.

« Mouctar Diakhaby a la blessure la plus grave qu'un footballeur puisse subir au genou »