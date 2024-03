Grâce à Vinícius, le Real gratte le nul à Valence

Valence CF 2-2 Real Madrid

Buts : Duro (27e) et Yaremchuk (30e) pour les Ches // Vinícius (45e+5, 76e) pour les Merengues.

Un temps mené 2-0, le Real a su revenir à Valence et y prendre un point ce samedi. Ce sont bien les Ches qui ouvrent le score juste avant la demi-heure de jeu, grâce à un bon pressing de Dimitri Foulquier. Le Français gratte le ballon côté droit, près de la ligne de six mètres, et centre au second poteau. Fran Pérez se déchire sur sa volée, mais Hugo Duro parvient à mettre sa tête (1-0, 27e). Trois minutes plus tard, Dani Carvajal manque complètement sa passe en retrait vers son gardien, et Roman Yaremchuk n’a plus qu’à faire le tour d’Andriy Lunin pour doubler la mise dans le but vide (2-0, 30e).

Mais le Real Madrid relance le match juste avant la mi-temps, lorsque Giorgi Mamardashvili manque complètement sa sortie sur un centre de Carvajal et laisse Vinícius inscrire son septième but de la saison en Liga (2-1, 45e+5). Logiquement dominateur en seconde période, le Real Madrid est frustré par le cadenas valencien. C’est finalement Vinícius qui permet aux Madrilènes de prendre un point à Mestalla. À la limite du hors-jeu, le Brésilien est à la réception d’un centre de Brahim Diaz et marque de la tête (2-2, 76e). La fin du match est surtout marquée par l’horrible blessure de Mouctar Diakhaby, dont le genou droit s’est plié alors qu’Aurélien Tchouaméni lui est malencontreusement tombé dessus. Enfin, Bellingham pensait avoir offert la victoire à son équipe sur la dernière action, mais l’arbitre a sifflé la fin du match juste avant le centre de Diaz.

On espère que ce n’est pas trop grave pour l’ancien Lyonnais.