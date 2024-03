Pronostic Valence Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid poursuit sa série à Valence

Valence va avoir du mal à aller chercher l’Europe. Actuellement 9e en Liga avec un match en retard, l’équipe accuse un retard de six points sur le sixième, position pour l’instant qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Malgré un léger regain en début d’année, Valence a subi deux défaites lors de ses quatre derniers matchs en championnat, contre l’Atlético de Madrid (2-0) et Las Palmas (2-0), avec deux victoires à domicile contre l’Athletic Bilbao (1-0) et Almería (2-1). Lors de son dernier match il y a 15 jours, Valence a réussi à arracher un match nul contre le FC Séville avec un score vierge. Le week-end dernier, le club a reporté son match en raison du terrible incendie qu’a connu la ville. Son entraîneur peut compter sur un attaquant efficace cette saison, Duro, qui a marqué 10 buts en championnat. Le milieu de terrain Pepelu est également en vue, ayant été décisif à cinq reprises (4 buts et une passe décisive).

Si le Real Madrid a longtemps eu à rivaliser avec Girone pour le titre, la voie semble désormais ouverte. Après 26 journées, les Madrilènes sont en tête du classement avec une avance de six points sur leur poursuivant immédiat. Ils n’ont plus connu la défaite en championnat depuis le 24 septembre dernier, face à leur grand rival, l’Atlético de Madrid, et affichent une forme excellente. Au cours des cinq dernières rencontres de l’élite, sous la direction d’Ancelotti, l’équipe a enregistré trois victoires et deux matchs nuls. La semaine passée, porté par la performance de la star croate Modrić, le Real Madrid a remporté une nouvelle victoire contre le FC Séville de Sergio Ramos, avec un score de 1-0. Malgré l’absence de son meilleur joueur de la saison, Bellingham, qui ne devrait pas revenir avant la semaine prochaine, le Real devrait s’imposer, lui qui pourra toujours compter sur son duo brésilien, Rodrygo (8 buts en Liga) et Vinícius (7 buts malgré des blessures).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

