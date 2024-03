« Mouctar Diakhaby a la blessure la plus grave qu’un footballeur puisse subir au genou »

Les images étaient déjà assez parlantes.

Dans le match opposant Valence au Real Sadrid ce samedi (2-2), Mouctar Diakhaby s’est gravement blessé à la suite d’un contact avec son adversaire du jour Aurélien Tchouaméni. Le premier verdict des médecins du club ché annonçait une « luxation du genou droit », mais la blessure pourrait finalement être plus grave. La Cadena Ser a interrogé le spécialiste en traumatologie Enrique Gastaldi sur Diakhaby, et les estimations de ce dernier ne sont pas rassurantes. Il juge le cas du français « effrayant », car « la luxation a été portée devant le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur ».

Selon lui, Diakhaby « a la blessure la plus grave qu’un footballeur puisse subir au genou ». Si tout le monde espère revoir rapidement le milieu sur les terrains un jour, le spécialiste affirme que « dans les blessures comme ça, la première chose à rechercher est que le patient puisse marcher à nouveau ». Admis en clinique après la rencontre, il y séjourne toujours dans l’attente de nouveaux tests, mais les premières nouvelles ne sont pas rassurantes.

On espère désormais un miracle.

