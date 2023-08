Valence vient à bout de Séville

Séville FC 1 – 2 Valence CF

Buts : En-Neysri (70e) pour les Rojiblancos // Diakhaby (60e), Guerra (89e) pour les Murciélagos

Expulsion : Badé (81e)

Coaching gagnant.

Pour cette première journée de Liga, Séville recevait Valence. Le moment parfait pour les deux formations pour repartir du bon pied après une saison 2022-2023 compliquée. C’est Valence qui s’est finalement adjugé la victoire en seconde période.

45 premières minutes qui ne resteront pas dans les annales, malgré la présence de Yassine Bounou dans les cages de Séville. La meilleure situation est venue de Youssef En-Nesyri, dont la tête a été le seul tir cadré de la première période, mais malheureusement pour les hommes de José Luis Mendilibar, Giorgi Mamardashvili a parfaitement capté la balle (23e).

Une seconde période plus enlevée où les deux équipes sont enfin parvenues à faire trembler les filets adverses. Valence ouvre en premier son compteur, grâce à son défenseur central Mouctar Diakhaby, qui est venu crucifier la défense andalouse sur la passe en retrait d’Andre Almeida (0-1, 60e). En-Nesyri répond aux Valenciens dix minutes plus tard, en propulsant le ballon de la tête dans la cage de Mamardashvili, qui n’a pas pu réagir (1-1, 70e). Séville a terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Loic Badé pour avoir empêché Hugo Duro de filer seul au but (82e). Il n’aura fallu que quatre petites minutes après ce carton rouge pour que Javi Guerra, entré en cours de jeu, délivre les siens en ajustant parfaitement le portier rojiblanco (1-2, 89e).

Un résultat qui devrait donner envie à Yassine Bounou de partir très vite du club andalou.

Séville FC (4-2-3-1) : Bono – Acuña, Gudelj, Badé, Navas (Sanchez, 69e) – Rakitic, Fernando (Sow, 69e) – Lamela (Torres, 56e), Suso, Ocampos – En-Nesyri (Gattoni, 82e). Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Valencia CF (5-3-2) : Mamardashvili – Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby, Ozkacar, Gayà (Vázquez, 87e) – Perez (Foulquier, 61e), Pepelu, Almeida (Guerra, 62e) – Lopez (Gozalbez, 65e), Duro. Entraîneur : Rúben Baraja.

