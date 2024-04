Pronostic Osasuna Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Osasuna-Valence spectaculaire dans la course au Top 7 ?

Osasuna est 9e de Liga mais peut revenir à deux points de son adversaire du jour en cas de victoire et espérer une place dans le top 7 qui qualifie pour l’Europe. Récemment défaits par Gérone (2-0) et le Réal Madrid (2-4), les Basques ont bien réagi en battant la lanterne rouge Almeria (0-3). Pour cette rencontre, le milieu Luca Torro sera de retour de suspension et le joueur clé de cette équipe Ante Budimir (16 buts, 2 passes) sera a priori bien présent et titulaire sur le front de l’attaque. Cette confrontation nous offre à chaque fois du spectacle, et il est important de noter que les deux équipes ont marqué lors de 6 des 7 derniers affrontements. L’occasion pour le buteur croate de s’illustrer une nouvelle fois.

7e donc, Valence n’excelle pas mais n’est pas facile à battre dernièrement. Lors des 6 derniers matchs, seul Villarreal s’est imposé contre des Valenciens (1-0) qui ont ensuite été solides contre Majorque (0-0) et Grenade (victoire 1-0). Ces résultats leur permettent de croire en une qualification européenne. Tous les 2 absents lors du dernier match, les importants Gaya et Yaremchuk sont incertains, tandis que Diakhaby sera encore forfait un très long moment après sa grave blessure contre le Réal. En revanche, le buteur maison Duro (12 buts) sera a priori bien là, accompagné par Diego Lopez (3 buts, 5 passes) ou encore Pepelu (4 buts, 1 passe). Ce match important dans la course à l’Europe, pourrait être très disputé et nous offrir des buts de part et d’autre.

