Le Real Madrid ne fait qu’une bouchée d’Osasuna, Vinícius voit double

Osasuna 2-4 Real Madrid

Buts : Budimir (7e) et Muñoz (90e+1) pour les Gorritxoak // Vinícius Jr (4e et 64e), Carvajal (18e) et Diaz (61e) pour les Merengues

En déplacement du côté d’El Sadar, le Real Madrid n’a pas eu grand mal à faire sauter le verrou navarrais, s’offrant un succès assez large (2-4).

C’est Vinícius Jr qui a ouvert le bal, en forçant une perte de balle d’Alejandro Catena face à son but, en qualité de dernier défenseur (0-1, 4e). Ante Budimir a rapidement rétabli la parité au tableau d’affichage (1-1, 7e), mais c’était compter sans Dani Carvajal, qui a fait mouche avec une friandise de l’extérieur du droit en pleine surface (1-2, 18e).

En seconde période, Brahim Diaz s’est illustré en transition, à la suite d’un long dégagement d’Andriy Lunin prolongé par Fede Valverde (1-3, 61e), avant que Vinícius ne fasse valoir sa finesse pour glisser le ballon au fond des filets, en bout de course depuis la gauche de la surface (1-4, 64e). La réduction de l’écart d’Iker Muñoz, avec une frappe placée dans les arrêts de jeu, est purement anecdotique (2-4, 90e+1), tant le Real a déroulé après la pause.

Un match en plus, avec dix points d’avance : le titre est quasiment joué.

