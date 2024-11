Ancelotti : « Nous n’arrivons pas à montrer notre meilleure version, ce n’est pas uniquement Mbappé »

Carlo Ancelotti en mode pompier de service.

Il y a le feu au Real Madrid, des polémiques de partout, et forcément, ce ne sont pas les journalistes espagnols qui tempèrent la situation. Présent au pupitre ce samedi, Ancelotti a été contraint de désamorcer les problèmes, dont le plus gros actuellement s’appelle peut-être Kylian Mbappé, le Français étant passé complètement à côté de sa sortie à Anfield un peu plus tôt dans la semaine. « Le problème de Mbappé est le problème que nous avons tous, nous n’arrivons pas à montrer notre meilleure version. Ce n’est pas que lui, c’est toute une équipe qui n’arrive pas à montrer de la continuité dans sa meilleure version », a généralisé l’Italien, qui n’a évidemment pas voulu mettre de l’huile sur le feu vis-à-vis de son attaquant.

Mbappé-Ancelotti, même combat

Et si la solution était de pérenniser le Kyks à gauche ? « Mbappé est plus habitué à jouer dans l’axe et à gauche. Vinícius a moins l’habitude de jouer dans l’axe, mais il se rend compte qu’il peut être très dangereux. Ça dépendra des matchs, ils pourront changer de position », évacue Carletto, qui a aussi été interrogé sur sa situation personnelle. « Il faut prendre en compte qu’il nous manque beaucoup de joueurs. L’idée d’être patient est la bonne. Je suis comme Mbappé, j’essaye de montrer ma meilleure version pour avoir des meilleurs résultats. […] Au niveau personnel, je suis très heureux », a-t-il lâché avec son flegme habituel.

Il vaudrait quand même mieux pour lui que le Real s’impose ce dimanche face à Getafe.

