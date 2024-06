Valence blinde son coach jusqu’en 2026

Valence commence à être structurée, tiens.

Beaucoup moins scintillante que dans les années 2010, Valence refait les choses dans l’ordre. L’ancien club de Pablo Longoria veut retrouver les hauteurs du football espagnol, et cela passe par la prolongation de Rubén Baraja. Quelques jours après avoir trouvé un accord avec Stole Dimitrievski pour anticiper le départ probable de Mamardashvili, actuellement à l’Euro, c’est l’entraîneur qui s’inscrit dans la durée.

Une prolongation jusqu’en 2026 pour le coach de 48 ans qui a réussi à remettre Valence dans la première partie du classement la saison dernière, ratant même de peu la qualification pour une Coupe d’Europe à cause d’une fin de saison loupée (0 victoire lors des 7 derniers matchs). Qu’importe, la direction maintient sa confiance en Baraja dans un communiqué officiel : « Le club désire montrer sa fierté et sa confiance en notre entraîneur avec cette décision stratégique qui suppose une étape importante dans la continuité du projet et a comme objectif de contribuer à la progression sportive au cours des deux prochaines saisons. »

Ancien joueur de renom avec les Chés, la même réussite comme entraîneur ?

