Pronostic Valence Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real enfonce encore Valence ?

Valence traverse une période difficile en Liga, occupant l’avant-dernière place avec seulement 12 points en 17 matchs, et reste sur une série de cinq matchs sans victoire. Le club, en crise, vient de limoger Ruben Baraja, remplacé par Carlos Corberán, un technicien reconnu pour ses approches tactiques offensives mais peu expérimenté au plus haut niveau. En plus de ses problèmes de performance, Valence doit composer avec de nombreuses absences majeures, notamment celles de Diakhaby, Gayà, et du gardien clé Mamardashvili. Cette situation précaire pourrait profiter au Real Madrid, qui se rend chez une équipe de Valence affaiblie et en plein remaniement.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Deux mois après une lourde défaite lors du Clásico face au Barça (0-4), le Real Madrid, pourtant en demi-teinte, a l’opportunité ce soir de prendre la tête de la Liga aux dépens de l’Atlético. Revigorés par une victoire éclatante contre Séville (4-2) et un titre en Coupe intercontinentale, les Merengues retrouvent des forces malgré quelques absences importantes comme Carvajal ou Militão. Mbappé, critiqué pour son début de saison en deçà des attentes, semble enfin se libérer, fort de ses récentes performances décisives. Ce soir, il pourrait encore briller et être l’homme providentiel pour le Real.

► Le pari « Victoire Real Madrid » est coté à 1,40 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 240€ (140€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Mbappé buteur » est coté à 1,90 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 290€ (190€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Valence – Real Madrid

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Valence – Real Madrid sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Valence – Real Madrid avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Valence – Real Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Don du Real Madrid, joueuses de Valence... les clubs espagnols solidaires face aux inondations