Valence annonce un premier verdict pour Mouctar Diakhaby

Pas de miracle pour Diakhaby.

Au lendemain de la cauchemardesque blessure de Mouctar Diakhaby, subie dans un duel malencontreux avec Aurélien Tchouaméni, le club de Valence a publié un communiqué dans lequel il donne ses premières informations concernant son joueur. « Mouctar Diakhaby a subi une luxation du genou droit lors du match d’hier à Mestalla contre le Real Madrid CF. Après une première prise en charge médicale, le défenseur central du Valencia CF a été admis à l’hôpital pour un contrôle et attend des examens complémentaires », a-t-on pu lire. Un verdict que l’on pouvait craindre, et qui va ainsi laisser le Guinéen sur le flanc de nombreux mois. En Espagne, Marca évoque d’ores et déjà une absence d’un an minimum.

En espérant que le bilan médical ne s’aggrave pas d’ici là…