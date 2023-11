Valence demande à ses fans d’encourager leur équipe face au Real Madrid

Comment se dédouaner de débordements avant même qu’ils aient eu lieu.

À la veille du déplacement à Madrid, Valence a adressé une lettre, relayée par Marca, aux 579 supporters du club qui se rendront en tribunes visiteurs du Santiago-Bernabéu ce samedi. Le club a demandé à ses fans « d’encourager ses joueurs, peu importent les provocations et de faire honneur aux valeurs qui nous définissent ». Valence est en conflit avec Vinicius Jr, ailier brésilien du Real Madrid, depuis plusieurs mois, lui qui avait été victime d’insultes racistes à Mestalla en mai dernier.

Le courrier de Valence explique que « depuis plusieurs mois, nous avons été affublés de qualificatifs qui ne nous représentent pas. Supporter Valence n’est pas une activité raciste, et Mestalla n’est pas un stade raciste. » La lettre contient tout de même une condamnation du racisme : « Le racisme n’a pas sa place dans le football, ni dans la société, et pour l’éradiquer, il faut que tout le monde y mette du sien. » La seule façon pour Valence de « laver son honneur » sur ce sujet selon le club, serait de « donner l’exemple dans les tribunes du Santiago-Bernabéu, où de nombreux yeux et caméras seront pointés sur nous ».

« Big Brother is watching you. »

