Vinícius Júnior : « Le racisme est toléré en Liga »

Dans un communiqué publié ce dimanche soir, Vinícius Júnior est revenu sur les insultes racistes dont il a été victime face à Valence dans l’après-midi (défaite 1-0). « Ce n’est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois que ces insultes sont proférées. Le racisme est toléré en Liga. Les instances ont laissé faire et les adversaires également. Je suis désolé de le dire ainsi, mais le championnat qui a longtemps accueilli Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi défend désormais les racistes. » En fin de rencontre à Mestalla, le Brésilien a en effet été attaqué verbalement par plusieurs membres de la tribune ultra valencienne.

« L’Espagne est un pays merveilleux, qui m’a accueilli et offert énormément de bonnes choses. Les Espagnols ne seront certainement pas d’accord et je m’en excuse, mais au Brésil, votre pays est aujourd’hui vu comme étant un pays de racistes. Et désormais, je n’ai même plus d’arguments pour le défendre. » Des paroles fortes, traduisant un ras-le-bol complet, auquel Carlo Ancelotti s’est d’ailleurs joint en conférence de presse d’après-match : « Ce qu’il s’est passé aujourd’hui nous est déjà arrivé, mais de cette manière, non. C’est inacceptable. La Liga espagnole a un problème avec le racisme. Et le problème, ce n’est pas Vinícius. Vinícius est la victime. Mais il y a un problème très grave », a martelé l’entraîneur italien.

En attendant un énième communiqué institutionnel pour noyer le poisson.

