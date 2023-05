Le Real Madrid s’incline à Valence

Valence 1-0 Real Madrid

But : Lopez (33e)

Heureusement qu’il y a eu la Coupe du Roi, pour sauver tout ça…

Car du côté du Real Madrid, la fin de saison n’est pas des plus jolies. Hors course en Ligue des champions et pour le titre de Liga, les Merengues galèrent à conserver leur place de dauphin en championnat. À l’occasion de la 35e journée, ils l’ont même abandonnée à l’Atlético en s’inclinant sur la pelouse de Valence. La faute en partie à Lopez, qui a inscrit la seule réalisation de la partie à la demi-heure de jeu en opportuniste à la suite d’une tentative de Kluivert. Les locaux auraient pu marquer d’autres buts, mais Courtois s’est interposé à plusieurs reprises devant Almeida et Lopez ou encore Guerra. Les visiteurs se sont eux aussi procuré quelques occasions, via Vinicius et Rodrygo notamment.

Sauf que la Maison-Blanche s’est montrée bien trop imprécise et pas assez inspirée pour revenir au score, en témoigne la prestation décevante d’un Camavinga remplacé dès la pause. Ses adversaires en ont donc profité pleinement, s’éloignant de la zone rouge et remontant en treizième position grâce à cette victoire sur la plus courte des marges. Le tout grâce à des sauvetages de Mamardashvili (face à Valverde, Benzema ou Kroos) et malgré une bonne quinzaine de minutes de temps additionnel en raison d’une colère de Vinicius, furieux après avoir entendu des insultes (racistes ?) à son encontre provenant des tribunes, puis expulsé en toute fin de match pour une grosse embrouille collective (auteur d’un gifle, le Brésilien est auparavant étranglé).

Il fallait faire jouer Hazard, pour sûr.

Valence (4-2-3-1) : Mamardashvili – Correia (Latorre, 68e), Cömert, Ozkaçar, Gaya (Musah, 90e) – Gonzalez, Guerra – Kluivert (Duro, 91e), Almeida, Lopez (Foulquier, 58e) – Cavani (Lino, 58e). Entraîneur : Vegas.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy (Carvajal, 86e) – Ceballos, Tchouaméni (Valverde, 86e), Camavinga (Rodrygo, 46e) – Asensio (Modric, 65e), Benzema, Vinicius. Entraîneur : Ancelotti.

Paulista, Vinícius et la polémique Monchi