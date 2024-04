Inscris ton équipe à notre tournoi de foot (bien) amateur en Touraine !

Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot, est heureux de vous annoncer la troisième édition (après une 1re réussie dans l’Allier) de son tournoi de sixte : le « Vert Foot Day », avec 12 équipes masculines et 8 équipes féminines de 9-10 participants/tes.

Cette troisième édition se déroulera le week-end du 15-16 juin 2023 (match de poules le samedi et phase finale le dimanche) sur l’épais gazon du FC Pays Montrésorois en Indre-et-Loire à Genillé (37460). Encore une fois (jamais deux sans trois), pour trouver, rien de plus simple, vous rentrerez « rue du Stade » dans le GPS.

<iframe loading="lazy" title="Le Vert Foot Day, notre tournoi de sixte, revient le 15 & 16 juin 2024 !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eVnBlEL8r-c?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Pour se loger, un ancien camping est collé au stade donc inutile de préciser que des emplacements sont prévus pour planter vos tentes. Pour les personnes au sommeil léger, on vous communiquera aux futurs/es inscrits/es la liste de tous les hôtels, gîtes et campings autour. Sinon, il suffit de taper « Genillé » sur Airbnb.

Et ne vous inquiétez pas cher amoureux et chère amoureuse du ballon rond, outre de la bonne herbe bien grasse pour mettre en avant vos qualités sur deux jours de tournoi, on a prévu de festoyer à souhait avec toujours plein d’animations, nos olympiades du samedi (ventriglisse, concours du meilleur breuvage, tournoi de gardiens de buts, défilé des meilleurs mauvais sosies et quelques surprises qui sortiront de nos cerveaux malades d’ici là) et un bal dansant avec dj du cru le samedi soir dans la légendaire et bien-nommée « salle des fêtes » de Genillé.

Alors n’attendez plus les places sont limitées et il n’en reste d’ailleurs plus beaucoup (1 chez les hommes et 2 chez les femmes), donc pour en être, remplissez vite ce formulaire de pré-inscription ici.

