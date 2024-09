Kombouaré s’amuse de la rumeur faisant d’Alexander-Arnold le futur proprio du FC Nantes

Le Kanak a trouvé le remplaçant de Fabien Centonze.

L’information est tombée ce matin, dévoilée par L’Équipe et depuis freinée par James Pearce : Trent Alexander-Arnold serait candidat au rachat du FC Nantes. Assez insolite, l’annonce n’a pas manqué de faire sourire l’entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré. Présent en conférence de presse avant la rencontre qui opposera son équipe à Angers, dimanche (17h), le Kanak y est allé de son petit commentaire.

« Il y a plein de personnes qui veulent du FC Nantes, après est-ce que le propriétaire veut vendre, ça, je ne sais pas. Pour l’instant, il n’y a que Kylian Mbappé qui a fait ça avec Caen. Les joueurs font ce qu’ils veulent avec leur argent. Si quelqu’un vient mettre son argent, on fera ce qu’il dira. Le patron a toujours raison, c’est lui qui paye. Mais pour être très honnête avec vous, ça n’a aucun impact sur mon travail, a-t-il d’abord déclaré sérieusement, avant d’employer le ton de l’humour : Si Trent Alexander-Arnold veut être président et jouer... Comme ça, il ne jouerait qu’un match par semaine, ça serait plus tranquille pour lui. »

Être entraîné par Klopp, c’est bien. Par Kombouaré, c’est mieux.

