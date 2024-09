Dix séries à regarder à la place de la Serie A

Jean Michaël Seri, sur Canal+

Le saviez-vous ? L’ancien Niçois a signé cet été à Al-Orobah (Arabie saoudite), en provenance de Hull City, avec qui il sort d’un exercice plein en Championship. Pour sa deuxième rencontre avec son nouveau blason, contre Al-Kholood, il a d’ailleurs fait trembler les ficelles. Le saviez-vous ? Depuis l’an dernier, Canal+ possède les droits, en France, de la Saudi Pro League. Même si la chaîne cryptée offre moins de place aux Al-Orobah-Al-Okhdood qu’aux Al-Ittihad-Al-Nassr, c’est vrai. En tout cas, les audiences de Canal sur la SPL ne diraient pas non à un petit coup de boost.

DJ Mehdi : Made in France, sur Arte

Tout le monde semble unanime : ce documentaire d’Arte en six épisodes signé Thibaut de Longeville et consacré à son ami Mehdi Faveris-Essadi – dit DJ Mehdi – fait partie de ces séries « à voir » : le prix de la Meilleure série documentaire à Canneseries n’est pas tombé là par hasard. Le producteur compositeur, décédé le 13 septembre 2011 à l’âge de 34 ans, a marqué sa génération, son époque et la musique – hip-hop et électro – française. Beaucoup de grands noms de cet univers lui rendent d’ailleurs hommage, au milieu de nombreuses images d’archives. Comme toujours avec Arte, c’est pointu et léché. Et en plus, c’est gratuit.

<iframe loading="lazy" title="DJ Mehdi : Made In France | Série documentaire | ARTE.TV" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/4yfXlTP8vwU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La série de défaites d’Everton et Southampton, sur Canal+

Après quatre journées de Premier League, Everton et Southampton cumulent, à eux deux, zéro point. Quinzièmes du championnat la saison passée, les Toffees n’ont pas réglé grand-chose pendant l’intersaison, alors que les Saints, tout juste promus, se placent en bons candidats pour refaire l’ascenseur. Lors de ses deux dernières parties de PL, l’équipe de Jordan Pickford s’est même fait remonter un avantage de deux buts, pour une défaite à chaque fois (3-2). Les deux équipes viennent d’ailleurs de s’affronter en League Cup, et aucune des deux n’a été foutue de faire la différence, puisque tout cela s’est terminé aux tirs au but (1-1, 6-5 pour Aaron Ramsdale et ses potes). Le divertissement, le vrai.

Lost : Les Disparus, sur Netflix

Les six saisons de la série la plus mythique des années 2000 – vous allez faire quoi, en fait ? – viennent de débarquer sur la plateforme de streaming. De quoi rattraper le retard si vous êtes inculte, ou vous refaire avec plaisir les aventures de Jack, Kate, John ou ce bon vieux Hurley, si vous êtes tout simplement un buté de ce classique.

Une pensée pour Hurley. L’intégrale de LOST : Les Disparus, c’est dispo. pic.twitter.com/aGx7Byz696 — Netflix France (@NetflixFR) September 13, 2024

Série Club, sur Série Club

La chaîne sous-cotée par excellence. Depuis 1993 et son lancement par M6 et TF1, Série Club a fait son petit bout de chemin dans le game, avec son statut de seule chaîne française spécialisée dans la diffusion de séries. Et nous voilà donc, 30 ans plus tard, avec une grille toujours aussi alléchante. Les bangers du moment ? Joséphine, ange gardien et Section de recherches.

Serial Thinker, sur YouTube

Mordu de philosophie, ou lycéen en galère ? Cette chaîne YouTube de 45 000 abonnés promet d’apporter « des réponses à vos questions philosophiques ». Et tout ça de manière ludique, puisque les références sont aussi larges que Spinoza, Booba, Kurt Cobain ou Black Mirror.

Les Gran Turismo World Series, sur YouTube

Le championnat du monde officiel de Gran Turismo ? Oui, ça existe, et c’est même diffusé en direct sur YouTube. Autre bonne nouvelle : la manche 3 de la « Manufacturers Cup », réservée aux plus gros joueurs d’Asie et d’Océanie, a lieu samedi prochain.

<iframe loading="lazy" title="GT World Series 2024 | Round 2 - Prague | Manufacturers Cup | Race Highlights" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/EUFUt-Iyn4U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Les Héros du gazon, sur France TV

Cette émission de téléréalité belge est déjà culte, alors il lui fallait une version française. Le pitch donne tout de suite envie d’aller plus loin : le club de Fontenay-le-Vicomte, ville de 1600 âmes et pire équipe d’Île-de-France (18 défaites, 1 nul, 1 victoire et plus de 90 buts encaissés), voit débarquer sur son banc Pascal Dupraz, pour resserrer la vis à cinq matchs de la fin du championnat. Tout pour l’entertainment donc avec, en 8 épisodes de 13 minutes, tout ce qui fait la magie du football du dimanche : bides à bière, frappes dévissées, camaraderie, le tout sublimé par la gouaille du Savoyard.

Emily in Paris – Saison 4 Partie 2, sur Netflix

Si vous êtes vraiment en manque d’Italie, sachez qu’en ce mois de septembre, Emily Jane Cooper déserte Paris pour s’offrir une virée à Rome avec, évidemment, le lot de clichés qui va avec. Vous ne serez pas déçus mais, en revanche, vous ne saurez pas si Emily est plus Roma ou Lazio.

<iframe loading="lazy" title="Emily in Paris - Saison 4 Partie 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/X0HGubiIsE4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La Serie A brésilienne

Parce que Depay, parce que Payet, parce que Palmeiras et le Botafogo de John Textor, voilà tout ce que vous allez… rater également. En effet, si la saison dernière était disponible sur DAZN, impossible de regarder légalement du foot brésilien cette saison. Vous connaissez les combines, streaming, VPN ou IPTV, on ne vous refera pas le topo.

