Maghnes Akliouche euphorique après son but et la victoire contre le Barça

Un match de grand sous les yeux de Didier Deschamps.

Buteur et grand artisan de la victoire monégasque face au Barça (2-1), ce jeudi, Maghnes Akliouche a vécu une soirée de rêve à Louis-II pour son premier match de Ligue des champions. À 22 ans, le jeune international espoir n’a pas caché sa grande satisfaction après la rencontre.

« Un petit rêve de marquer contre le FC Barcelone »

« On est très heureux de cette victoire. On est conscients de l’importance qu’avait ce match, devant nos supporters, un début de Ligue des champions. On est tout simplement fiers de nous. Mais ça ne reste qu’un match, on est attentifs au prochain. C’était un petit rêve de jouer, de marquer contre le FC Barcelone, l’une des meilleures équipes du monde », s’est réjoui le vice-champion olympique.

« Je pense que j’ai fait ce qu’il fallait, a-t-il poursuivi. Je peux toujours mieux faire, mais j’ai pu apporter à l’équipe, j’ai pu faire de bonnes choses. Je suis content de moi aujourd’hui. J’ai rêvé plusieurs fois de ce but : rentrer intérieur, tirer pied gauche. C’est un tournant, c’est la compétition la plus réputée, tous les grands joueurs la jouent. Donc bien sûr que c’est quelque chose d’important. Maintenant, il va falloir être constant, ça va être ça le plus dur. »

Attention à ne pas subir la réaction d’orgueil du Dinamo Zagreb dans quinze jours.

