Lionel Messi lance sa société de production

Après avoir fini son jeu, il change de domaine.

Apparemment, Lionel Messi ne s’ennuie pas aux États-Unis. Sur son compte Instagram, la star de l’Inter Miami a publié une vidéo où il y révèle la création de sa société de production, baptisée 525 Rosario. Selon le média ESPN, les contenus seront dédiés à la création « de programmes familiaux et de contenu télévisé haut de gamme ».

La famille Messi s’est fendue d’un communiqué pour expliquer son choix : « Nous aimerions continuer à avancer dans le secteur du divertissement, en apportant de nouvelles initiatives et productions à portée mondiale grâce à des récits, des programmes et des expériences innovantes. » Le projet en question est une coentreprise avec Smuggler Entertainment, la société qui avait produit le film Messi’s World Cup : The Rise of a Legend, diffusé sur Apple TV.

