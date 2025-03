Le procès de la mort de Diego Maradona s’ouvre en Argentine : sept professionnels de santé jugés

Le combat « Justice pour Diego » est désormais entre les mains des tribunaux.

Sept professionnels de santé sont jugés à partir de ce mardi 11 mars, dans l’affaire de la mort de Diego Maradona. Décédé à 60 ans des suites d’un arrêt cardiorespiratoire alors qu’il était hospitalisé à domicile, le 25 novembre 2020, El Pibe de Oro refait parler de lui, concernant les agissements de son personnel médical. Si la cause exacte de sa mort est due à un œdème pulmonaire et à une insuffisance cardiaque, l’autopsie faite sur la légende du football argentin a révélé une ribambelle de pathologies : problèmes rénaux, au foie, insuffisance cardiaque, détérioration neurologique et dépendance à l’alcool et aux psychotropes.

« Une hospitalisation imprudente »

Le parquet argentin estime que le personnel médical alors en charge du suivi de Maradona pourrait être « protagoniste d’une hospitalisation à domicile sans précédent, totalement déficiente et imprudente », et auteur d’une « série d’improvisations, de fautes de gestion et de manquements. »

Dans ce cadre, sept personnes sont jugées : le neurochirurgien Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Díaz, la coordinatrice médicale Nancy Forlini, le coordinateur infirmier Mariano Perroni, le médecin clinicien Pedro Pablo Di Spagna et l’infirmier Ricardo Almiron. Tous sont poursuivis pour « homicide simple avec dol éventuel », et risquent entre 8 et 25 ans de prison.

Le procès doit durer jusqu’à la mi-juillet.

