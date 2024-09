Le PSG fait appel dans le litige qui l'oppose à Mbappé

55 millions d’euros, c’est pas facile à trouver.

Dans le litige qui l’oppose à Kylian Mbappé, le PSG fait appel de la décision de la commission juridique de la LFP. Le Monde informe que le PSG n’est pas disposé à verser les 55 millions d’euros que lui demande Kyk’s Ier. Le nouveau coéquipier de Dani Ceballos et Endrick réclame cet argent sur la base de salaires et de primes qui n’auraient pas payées le club de la capitale lors de la période du printemps 2024. La commission juridique de la LFP lui a donné raison mi-septembre, ordonnant le champion de France à les verser au plus tard ce vendredi.

De son côté, le PSG se défend, stipulant que Mbappé lui aurait proposé de ne pas toucher cet argent en cas de départ sans indemnités de transferts. « La position du PSG est bien plus qu’une position juridique solide, c’est aussi une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporteurs, qui est plus importante que n’importe quel joueur », a rapporté le PSG au Monde.

Qu’ils jouent ça à la courte paille.

