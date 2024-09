Pierre Sage dithyrambique au sujet du travail réalisé par Roberto De Zerbi

Finalement, il y a un intérêt à avoir DAZN.

Avant de recevoir l’OM au Groupama Stadium dimanche (20h45), Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse, ce vendredi. L’occasion de faire le point sur les forces en présences côté lyonnais, mais aussi de saluer le travail réalisé par Roberto De Zerbi avec les différentes équipes qu’il a eu à entraîner ces dernières années.

« L’effet de De Zerbi est lié à la quantité de travail qu’il fournit sur son propre modèle de jeu, a expliqué Pierre Sage. Il travaille à la fois en fréquence mais aussi en enchaînement de fréquences, avec des gros pavés de temps sur les mêmes thématiques. Ça peut avoir un impact. Un équilibre à trouver entre infuser des principes et apporter de la nouveauté pour que les joueurs soient sans cesse mobilisés. »

Il le suit depuis Sassuolo

Et de poursuivre : « J‘étais parti voir Sassuolo il y a quelques années, j’aime beaucoup ce coach et ce qu’il fait. Je suis content de l’affronter. On avait plutôt bien géré contre son ancien adjoint, qui était à Nice la saison dernière. Une excitation ? Bien sûr. Mais l’important c’est l’équipe. Une satisfaction personnelle d’affronter Arteta, Luis Enrique ? Toujours un plaisir. Mais ce n’est pas de la boxe. Il y a beaucoup de personnes entre nous : les joueurs. »

Et pourquoi pas la boxe, finalement ?

