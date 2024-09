Pierre Sage a le sentiment de s'être fait avoir par DAZN

Un de plus.

Habitué à offrir, depuis son arrivée à l’OL en décembre 2023, des matchs aux scénarios rocambolesques avec des buts dans tous les sens, Pierre Sage s’est dit inquiet en conférence de presse, ce vendredi, du manque de visibilité dont pourrait souffrir la Ligue 1 sous pavillon DAZN.

« Je pense qu’aujourd’hui, la Ligue 1 est un produit qui s’est valorisé depuis quelques saisons, il y a des matchs spectaculaires, de plus en plus d’équipes qui ont la volonté d’avoir un jeu offensif, des scénarios de fou, a déroulé le technicien de l’OL. Ce qui est inquiétant, c’est peut-être le côté financier, même si là ils (DAZN) ont fait une offre à 10 euros de moins. Moi-même j’ai pris l’offre à 10 euros de plus et ils ne veulent pas me faire les 10 euros de moins, j’ai l’impression de m’être fait avoir (Sourire.), mais c’est comme ça, c’est le jeu. »

On est ensemble, Pierre.

John Textor ne veut entendre parler que du titre en Ligue 1