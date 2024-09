Luis Enrique défend Bradley Barcola après sa prestation décevante

Papa Luis.

Beaucoup moins en vue que lors de ses précédentes sorties dans le succès difficile des Parisiens contre Gérone, mercredi, Bradley Barcola a essuyé quelques critiques. Sur son côté gauche, le buteur tricolore le plus rapide de l’histoire aurait très bien pu marquer dans la seconde période, mais il n’a pas été servi par Ousmane Dembélé, qui a favorisé l’option individuelle, illustrant ensuite le manque de réalisme parisien.

Bradley, c’est pas Kylian

L’entraîneur du club de la capitale Luis Enrique a tranché dans le vif en sortant l’ancien Lyonnais dès l’heure de jeu pour laisser place à Désiré Doué. Mais après la rencontre, l’Espagnol a tenu à défendre son jeune prodige.

« Bradley est toujours ce même joueur formidable. Il y a deux semaines, vous l’idolâtriez tous, et aujourd’hui, c’est pourtant le même joueur très jeune, avec beaucoup de qualités offensives et défensives. Il veut s’améliorer. Moi, je ne fais pas de comparaison, le passé ne m’intéresse plus. Le présent m’intéresse. Après le début de saison que nous venons de vivre et la réponse de nos supporters à chaque match, ce qui m’importe, c’est le présent. J’aime l’attitude de mes joueurs qui luttent jusqu’à la fin. »

C’est dit.

