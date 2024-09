Le PSG passe par la petite porte face à Gérone

PSG 1-0 Gérone

But : Nuno Mendes (90e) pour le PSG

C’est peu dire qu’après le départ canon du Paris Saint-Germain en Ligue 1, le public européen en attendait autant du PSG sur la scène européenne. Mais ce fut beaucoup plus compliqué que prévu, le PSG luttant d’abord face à lui-même puis butant ensuite sur le mur posé par Gérone avant de finalement trouver la clef dans les dernières secondes de la partie. Pour l’emballement et les certitudes, on repassera, mais le fait est que Paris démarre comme attendu sa campagne sur le Vieux Continent par un succès. Et il s’en contentera dans la nuit étoilée parisienne qui l’attend.

Dans l’attente d’une clef

Dans un Parc des Princes privé de son virage Auteuil à cause des fumigènes craqués face à Dortmund la saison passée, le PSG de Luis Enrique se retrouve enfin face à l’un des dilemmes de sa saison : un collectif bien huilé sans grandes stars peut-il se mettre au niveau des joutes européennes ? Le pressing de Gérone, venu chercher haut dans un premier temps avec pas moins de six jours dans les 35 derniers mètres parisiens, oblige déjà la formation de Luis Enrique à faire tourner le cuir sans trouver mille et une solutions. Une lumière apparaît enfin, au quart d’heure de jeu, lorsque Warren Zaïre-Emery se projette à deux reprises et offre les deux premières occasions du match à Paris : un tir contré qui échoue au pied du montant gauche de Gérone, une talonnade pour Marco Asensio ensuite que l’Espagnol ne bonifie pas en ratant le cadre.

Passé ces deux alertes, couplé à un Fabian Ruiz plus présent dès la relance, Gérone recule un peu et cherche à faire davantage courir Paris. En témoigne une séquence folle de plusieurs minutes, où les Parisiens courent littéralement après le ballon sous un public médusé par la situation. Pour ne rien arranger, Marco Asensio doit laisser sa place avant la pause à Randal Kolo Muani, touché à la cuisse droite. Non, cette première période parisienne en Ligue des champions cette saison est loin des standards attendus.

Nuno, au bout de la nuit

Au retour des vestiaires, le Parc applaudi de façon presque excessive un tacle rageur de Marquinhos comme pour dire : « Allez, c’est le moment de passer la deuxième. » Hormis une tête de Cristian Stuani – seule véritable occasion de Gérone sur l’ensemble de la rencontre – bien négociée par Matvey Safonov, qui remplaçait Gianluigi Donnarumma pour l’occasion, Paris va effectivement monter d’un cran et peu à peu acculer pour de vrai son adversaire. Mais va cruellement manquer de tranchant dans les derniers mètres. Exemple parfait avec Ousmane Dembélé, qui a la balle du 1-0 à la suite d’une ouverture parfaite de Kolo Muani, mais qui est rattrapé in extremis par Ladislav Krejčí, provoquant la déception légitime de l’enceinte de la porte d’Auteuil. Vexé, l’ancien Barcelonais va lui aussi hausser son niveau de jeu et notamment obliger Paulo Gazzaniga à une superbe parade sur sa ligne.

Les minutes passent, Gérone souffre de plus en plus et manque d’air, mais Paris fait toujours autant preuve de maladresse devant le but : dans la surface, Kolo Muani croise trop sa tentative du droit en position idéale, tandis qu’Achraf Hakimi ne peut qu’allumer le tronc de Gazzaniga à cinq mètres de la ligne. On se dit alors que le PSG va sortir de cette première soirée européenne avec pas mal de regrets et d’interrogations, mais à force d’insister, les Rouge et Bleu vont trouver la faille de façon plus qu’heureuse : sur un débordement côté gauche, Nuno Mendes centre fort et voit Alejandro Frances, tout juste entré en jeu, dévier la course du ballon vers son but. Gazzaniga fait une faute de main énorme, le ballon entre, le Parc explose, Paris va s’imposer 1-0 (1-0, 90e). Tout est bien qui finit bien, pour cette fois, mais cette première répétition générale va devoir servir d’enseignement pour un PSG qui n’aura pas toujours les planètes alignées pour s’en sortir.

PSG (4-3-3) : Safonov – Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi – Vitinha (Lee, 63e), Zaïre-Emery, Ruiz (João Neves, 63e) – Barcola (Doué, 63e), Asensio (Kolo Muani, 39e), Dembélé. Entraîneur : Luis Enrique.

Gérone (4-3-2-1) : Gazzaniga – Gutiérrez, Krejčí, Lopez, Martinez – Van de Beek (Portu, 59e), Romeu, Martin (Asprilla, 65e) – Gil (Solis, 66e), Tsygankov (Frances, 89e), Stuani (Danjuma, 59e). Entraîneur : Michel Sánchez Muñoz.

Les notes du PSG