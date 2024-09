Pronostic PSG Girona : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Envie de parier sans pression sur l’entrée en lice des Parisiens en Ligue des Champions ? On vous donne nos pronostics PSG Girona. Et partenaire du PSG, ParionsSport vous offre 15€ sans avoir à déposer de l’argent grâce au code RDJ15 de notre partenaire !

Le Paris du collectif

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a redistribué les cartes au sein du Paris Saint-Germain qui a décidé de s’appuyer sur le collectif, plus que sur une accumulation de stars. Pour installer ce jeu, Luis Enrique semble être le technicien parfait. L’Espagnol est pour le moment très satisfait du début de saison de son équipe. En effet, le club de la capitale a disputé 4 rencontres pour 4 succès. Sur le plan offensif, le PSG a déjà inscrit la bagatelle de 16 buts (soit 4 de moyenne/match) alors que Ramos est blessé et que Mbappé n’est plus là. Lors des 2 dernières journées, la formation parisienne a pris le dessus sur 2 des représentants français en Ligue des Champions, à savoir Lille (1-3) et Brest (3-1). Evidemment, tout ne fut pas parfait, mais Paris s’est appuyé sur son groupe pour faire la différence et non sur un exploit individuel. Cette entame laisse entrevoir de bons moments pour le club de la capitale s’il continue dans cette optique tout en opérant des ajustements.

Girona, la surprise au révélateur

Club filiale de Manchester City, Girona a réalisé une saison extraordinaire l’an passé en finissant sur le podium de la Liga en devançant même l’Atlético Madrid. Longtemps 2e, le club catalan a finalement terminé 3e du championnat espagnol. Cette réussite a évidemment attiré les convoitises avec le départ de plusieurs joueurs cadres. Sans son ossature, Michel doit reconstruire dans ce début de saison, et les résultats s’en font ressentir. En effet, le club catalan a certes remporté 2 rencontres face au FC Séville ou contre Osasuna, pour un nul au Betis, il s’est surtout incliné face à 2 gros morceaux, l’Atlético Madrid (3-0) et à domicile face au Barca samedi (1-4). Actuellement, Girona se trouve en 8e position avec déjà 4 points de retard sur le Top 4.

Le PSG sans Donnarumma, Girona avec les nouveaux

Blessés depuis la saison dernière pour le PSG, Hernandez et Kimpembe ont été rejoints à l’infirmerie dès la 1re journée par Gonçalo Ramos et à la suite du match de Brest par Gigi Donnarumma. Le capitaine de la Squadra Azzura devrait être suppléé par la recrue Safonov. Pour le reste, Luis Enrique devrait s’appuyer sur du très classique avec Hakimi et Nuno Mendes sur les flancs, Marquinhos et Pacho dans l’axe. Au milieu de terrain, Ruiz auteur d’un excellent Euro et décisif face à Brest devrait être aligné avec Vitinha et Zaïre-Emery ou Joao Neves. En attaque, Paris devrait évoluer avec un Asensio en faux 9 et sur les ailes, Barcola et Dembélé, resplendissants dans cette entame d’exercice. En face, la liste de départs de l’intersaison de Girona prouve que le club catalan a été dépouillé de ses meilleurs éléments puisque les Couto, Garcia, Dovbyk, ou Savio sont tous partis sous de nouvelles couleurs. Pour compenser ces départs, la formation espagnole a misé sur van de Beek, Abel Ruiz, ou Danjuma.

Les compositions probables pour ce PSG – Girona :

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (ou Beraldo) – Joao Neves (ou Zaïre-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Asensio, Barcola.

Girona : Gazzaniga – Arnau Martinez, Lopez, Blind, Gutierrez – Yangel Herrera, Solis, Martin – Tsygankov, Abel Ruiz, Danjuma (ou Bryan Gil).

Les ailes du bonheur du PSG

Pour sa première sortie en Ligue des Champions sans Kylian Mbappé, la performance du PSG va être scrutée. L’entame intéressante des hommes de Luis Enrique laisse présager d’un avenir radieux. Toutefois, la formation française doit se méfier de cette équipe espagnole qui aime avoir le contrôle du ballon. Certes diminué par de nombreux départs, Girona veut jouer les trouble-fêtes dans cette Ligue des Champions. Avec un programme costaud sur sa phase de Ligue, Paris doit rapidement prendre des points dans cette nouvelle version de la C1. Pour cela, le club parisien compte sur ses ailes puisque Barcola (4 buts avec le PSG + 1 avec la France) et Dembélé (3 buts avec le PSG + 1 avec la France) sont sur d’excellentes dynamiques et détiennent certainement la clé de cette rencontre. Poussé par son public, Paris devrait s’imposer dans cette affiche.

