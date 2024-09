Bradley Barcola fait tomber un record

Boum.

Bradley Barcola doit aimer les poncifs, puisqu’il a permis à toutes les rédactions d’utiliser le traditionnel « il ne fallait pas arriver en retard ce vendredi soir au Parc des Princes ! » Dans son jardin, l’attaquant français a magnifiquement lancé la partie contre l’Italie en ouvrant le score après… 13 secondes de jeu ! Sa première réalisation en sélection, qui ne laissera pas de bons souvenirs à Di Lorenzo et qui s’impose surtout comme un record, celui du but le plus rapide de l’histoire des Bleus, plus de 30 ans après celui de Franck Sauzée, buteur au bout de 34 secondes en 1992.

🇫🇷 France 1 – 0 Italie 🇮🇹 1' – Ouverture du score de l'équipe de France ! Buuuuut de Bradley Barcola dès l'entame du match !! ⚽️#FRAITA

Ce n’est que le début de la belle histoire, Bradley.

