Hakimi, Asensio et Donnarumma absents du le groupe du PSG face à Reims

Dilemme du soir : comment faire quinze points sur quinze sans trois pions ?

Le PSG se déplace à Reims ce samedi (21 heures) sans trois joueurs. L’entraîneur Luis Enrique a annoncé son intention de faire tourner l’effectif parisien ce week-end. Alors que Marco Asensio, à cause d’une contracture musculaire, et le gardien Gianluigi Donnarumma, en soins, ont déclaré forfait, Achraf Hakimi ne sera pas non plus du déplacement au pays du champagne.

Le latéral international marocain de 25 ans a déjà disputé le modique total de sept matchs officiels cette saison, ne sortant du jeu qu’à la fin du match à Lille, remporté 3-1. Il avait également joué les JO avec sa sélection, revenant même de Paris avec la médaille de bronze.

Et au fait, Presnel Kimpembe sera bien absent.

