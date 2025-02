Jean-Pierre Caillot déplore les fuites et défend Nasser al-Khelaïfi

Pas le même son cloche que chez John Textor.

Comme son homologue lyonnais, Jean-Pierre Caillot est revenu ce jeudi sur les révélations de L’Équipe et de France 2 dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC. Le patron de Reims déplore surtout le fait que le contenu de cette réunion du 14 juillet ait pu fuiter dans les médias.

« Ce déballage public et médiatique est assez… Ça n’a pas de mots, s’est-il agacé. Ça montre que présider un collège de L1 avec les différentes personnalités des présidents est tout sauf le monde des Bisounours. Les gens qui sont dans les affaires savent que parfois, sur des sujets clivants, il peut y avoir des oppositions, chacun défendant avec passion sa vision des choses. Là en l’occurrence, on parle de beaucoup d’argent, donc on peut comprendre que ça monte dans les tours. On est sous pression depuis plusieurs mois. »

Quand il y a des discussions à la Premier League ou à la Liga, ce n’est pas non plus tout rose. Jean-Pierre Caillot

Avant de poursuivre : « Ce qui est indigne, c’est que des gens aient rendu publique cette réunion qui donne une image désastreuse du football actuel. Quand il y a des discussions à la Premier League ou à la Liga, ce n’est pas non plus tout rose. »

Nasser al-Khelaïfi et Bein Sports, les sauveurs de la L1 ?

Caillot, qui préside le collège de Ligue 1 comme il l’a rappelé, a également volé au secours de Nasser al-Khelaïfi, accusé de conflit d’intérêts en raison de sa double casquette de président du PSG et de Bein Sports. « Il y a eu des appels d’offres précédents avec une véritable concurrence. Nasser al-Khelaïfi faisait déjà partie du CA de la LFP, il s’est systématiquement mis en recul. Là, il n’a pas défendu le bifteck de Bein, assure-t-il. Il a réagi avec ses mots. Il est choqué qu’on puisse lui en vouloir. Il amène, lui ou Bein, 140 millions. Je me demande à qui ça profite de faire sortir ça… Je crois qu’à un moment dans la visio, Nasser demande à ceux qui critiquent l’offre de Bein quelles sont leurs propositions. »

Tout va bien pour le foot français, alors.

Kvara revient sur son premier match avec Paris