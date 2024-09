Futsal : La réaction du capitaine des Bleus après la victoire historique en Coupe du monde

Voilà une semaine qui démarre bien pour le football français.

L’équipe de France de futsal a régalé, ce lundi, en enregistrant sa toute première victoire dans une Coupe du monde, compétition qu’elle découvre. C’était contre le Guatemala (6-3) à Boukhara (Ouzbékistan), et cela permet aux Bleus de démarrer le tournoi de la meilleure des manières.

« On est très contents de cette première victoire, a lâché après le match Souheil Mouhoudine, qui fêtait sa centième sélection et portait même le brassard pour fêter ça. On sait très bien que le chemin sera long et dur. On va savourer cette victoire historique, demain on pourra penser à la suite. Je suis très content des copains sur le terrain, on a su faire preuve de caractère, on a été menés une bonne partie du match, on a su retourner le score à la fin. On a montré comment “les imbattables” se battaient sur un terrain. On espère faire moins peur à nos supporters lors des prochaines rencontres. Merci à tous pour le soutien, et aux Français qui ont fait le déplacement. On va se donner rendez-vous le 19 contre le Venezuela, on va rectifier nos erreurs et garder le positif. »

« On a monté le curseur sur la fin de match »

Mouhoudine a salué la force de réaction de son équipe, après une entame timide : « En début de match, le manque d’expérience nous a porté préjudice. Le coach, lors de sa causerie, nous avait dit que ce serait l’expérience contre la fraîcheur. Aujourd’hui on avait un petit moteur diesel, donc il fallait que ça prenne un peu, mais dès qu’on a su mettre les ingrédients qu’on avait travaillés lors de cette prépa, on a tous monté le curseur, et ça s’est vu sur la fin de match. »

Le début d’une épopée ?

Futsal : Les Bleus lancent leur Mondial par une victoire historique