Ter Stegen à la récré

Pour les supporters barcelonais, le scénario est (presque) devenu un marronnier. Ce jeudi, lors de la dixième minute du match opposant le Barça à l’AS Monaco à Louis-II, les Catalans ont assisté au nouvel épisode d’un feuilleton récurrent ces dernières années. En tentant de trouver Eric Garcia suivi de près par Takumi Minamino à l’entrée de la surface de réparation barcelonaise, Marc-André ter Stegen a participé à rendre cauchemardesque un match a priori à la portée du leader de Liga. Résultat : un ballon perdu, une faute de l’ancien de City, un carton rouge et le FC Barcelone dans la panade et finalement défait par l’ASM. Sans oublier, bien sûr, la réouverture du dossier concernant le gardien allemand, loin de faire l’unanimité chez les Blaugrana.

Le quadruple champion d’Espagne n’a pas pu se rattraper en empêchant Monaco de faire trembler ses filets. Il n’y aura pas eu de sauvetage miraculeux ni d’arrêt réflexe dont il a le secret, mais deux pions encaissés. Il est resté étrangement stoïque sur la frappe de Maghnes Akliouche sur l’ouverture du score monégasque. Il n’a pas fait mieux non plus en deuxième période, quand Georges Ilenikhena s’est présenté devant lui après avoir été lancé dans le dos de la défense catalane. Ter Stegen a préféré miser sur un recul frein étonnant, plutôt que d’avancer vers l’attaquant pour boucher son angle, et n’a pas été en mesure de présenter une main ferme face à la frappe puissante du gamin de 18 ans. Pas « sa meilleure soirée », écrivait alors le Mundo Deportivo, quand Relevo a estimé que sa « sortie précipitée » avait « conditionné » le match.

Quelle place dans le Barça de Flick ?

Le quotidien AS va même plus loin : « Ses erreurs à Monaco ouvrent un débat qui a été tabou à Barcelone pendant des années. Il se trouve sur toutes les photos des déceptions européennes. » Il faut dire que, depuis 2015 et le dernier sacre barcelonais glané en Ligue des champions sous Luis Enrique, Ter Stegen figure souvent parmi les symboles des nombreuses déroutes catalanes dans la plus prestigieuse des compétitions, de Rome à Liverpool en passant par Munich et Manchester. Les statistiques ne plaident pas en sa faveur : en 419 matchs sous le maillot barcelonais, l’Allemand a encaissé 410 buts. En Ligue des champions, le bilan est encore moins glorieux, avec 99 pions concédés en 85 rencontres. Beaucoup trop pour le gardien du temple d’un tel club, même si la défense n’a pas toujours été un point fort ces derniers temps.

99 buts encaissés en 85 rencontres de Ligue des champions.

Les prestations de Ter Stegen iront-elles jusqu’à faire réfléchir Hansi Flick ? Le gardien peut-il être remis en cause ? Devenue une machine à presser depuis l’arrivée sur son banc du technicien allemand, le Barça construit son très bon début de saison en championnat par une capacité impressionnante à récupérer le ballon très haut et, plus globalement, à évoluer en permanence dans le camp adverse. Chiffre parlant : aucune équipe des cinq grands championnats européens n’a généré plus de hors-jeu que le FC Barcelone (27, soit plus de 5 par match). Face à Gérone, le choix d’évoluer avec une ligne défensive à plus de 50 mètres de son but en moyenne a été payant. À Monaco, moins (à dix, la tâche était moins évidente). Au-delà de l’erreur de lecture d’Íñigo Martinez sur le second but, le Barça n’a pas en la personne de Ter Stegen un portier capable de jouer haut, et ainsi couvrir sa défense, comme peut par exemple le faire son ancien partenaire en sélection allemande Manuel Neuer. La retraite du monument allemand devrait permettre au dernier rempart de 32 ans de s’installer, enfin, dans le costume de numéro un avec la Mannschaft. Il s’agirait, dans le même temps, de ne pas devenir un problème à Barcelone.

