Pronostic Étoile rouge Belgrade Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Barcelone fait le job face à l’Étoile rouge de Belgrade

L’Étoile rouge de Belgrade a largement dominé le championnat serbe l’an passé devant le Partizan. Qualifié pour la Ligue des champions, le club serbe a été contraint de passer par un tour préliminaire contre Bodø/Glimt. Pour son entrée en lice dans cette phase de championnat, l’Étoile rouge s’est inclinée contre le Benfica (1-2) avant de subir un lourd revers face à l’Inter (4-0). Lors de la dernière journée, les partenaires de Krunić ont de nouveau encaissé une claque face à Monaco (5-1). Avec 0 point au compteur, la formation serbe fait partie des plus mauvaises équipes de cette C1. Sur le plan national, les hommes de Milojevic ont déjà pris les commandes du championnat avec 10 points de plus que leur premier poursuivant, l’OFK Beograd.

Cet été, les dirigeants catalans ont misé sur Hansi Flick. L’ancien sélectionneur allemand réussit une très belle entame avec le Barça. En effet, ses hommes occupent la tête du championnat avec 9 points de plus que le Real Madrid (1 match en retard). Récemment, les Blaugrana ont signé une performance XXL contre le Real (0-4) dans le Clásico. Dans cette entame de championnat, le FC Barcelone a seulement perdu à une reprise en Liga sur la pelouse d’Osasuna. Sur la scène européenne, le Barça s’est fait surprendre à Monaco (2-1), mais s’est repris en surclassant les Young Boys de Berne (5-0) avant de marquer les esprits contre le Bayern Munich (4-1). Dans cette spirale vertueuse, tous les joueurs offensifs sont décisifs, puisque Raphinha, Yamal, Olmo et Lewandowski marquent tour à tour. Avantage tout de même au Polonais qui a marqué 14 buts en 12 matchs de Liga et 3 buts en 3 rencontres de C1. En pleine forme, le FC Barcelone devrait faire le job contre l’Étoile rouge de Belgrade.

