Le joli message de soutien de Courtois pour Ter Stegen

La confrérie des gardiens plus forte que tout le reste.

Victime d’une rupture totale du tendon rotulien du genou droit et sorti sur civière de la pelouse du stade de la Ceramica de Villarreal, ce dimanche, Marc-André ter Stegen devrait manquer de nombreux mois de compétition. Dans son malheur, le portier allemand du Barça peut compter sur le soutien de l’un de ses homologues. Et pas n’importe lequel.

❗ [MEDICAL NEWS]

Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2024