Pedri révèle une règle imposée par Hansi Flick : « Si vous arrivez en retard, vous ne jouez pas »

Toujours à l’heure avec Flick-flack.

À l’image d’un Barça transcendé en Liga et en Ligue des champions, Pedri rayonne de nouveau dans l’entrejeu des Blaugrana, après avoir écumé les performances en demi-teinte sous Xavi. Pas aidé par les pépins physiques à répétition, le Canarien a retrouvé ses jambes et son niveau. Et il le doit bien à l’ancien manager du Bayern. « Il est très organisé et nous fait nous amuser sur le terrain », a glissé le milieu de poche, invité dans l’émission Martínez y Hermanos.

« Je fais en sorte d’arriver dix minutes plus tôt »

Leaders du championnat, les Barcelonais sont soumis à la discipline stricte de leur entraîneur, différente des règles mises en place par Xavi. « Chaque entraîneur a ses punitions, avec Xavi c’était une amende de 1000 euros à chaque minute de retard. L’amende doublait à chaque minute supplémentaire, explique le joueur de 21 ans. Avec Flick, ce n’est plus le cas, si vous arrivez en retard, vous ne jouez pas. Pour moi, ne pas jouer est pire. Je fais en sorte d’arriver dix minutes plus tôt. » Un certain Jules Koundé peut en témoigner. Il y a un mois, le défenseur était arrivé en retard à une causerie d’avant-match. Verdict ? Hansi Flick avait placé l’un de ses chouchous sur le banc contre Alavés (0-3).

Le groupe est prévenu.

Hansi Flick a sorti Lewandowski sans savoir qu’il approchait des 100 buts