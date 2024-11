Un jeune joueur de l'Étoile rouge veut montrer à Yamal qu'il est « meilleur »

La peur du karma n’existe pas chez certains.

À quelques heures d’affronter l’Étoile rouge de Belgrade, la pépite Lamine Yamal doit certainement être pétrifiée à l’idée de se confronter à Andrija Maksimovic. Vous ne le connaissez pas ? C’est normal, car le gamin de 17 piges n’a joué qu’une poignée de matchs avec son club formateur. Et pourtant, le novice ne semble pas du tout impressionné par le niveau actuel de l’Espagnol. « Lamine est un grand joueur, a d’abord tempéré le milieu offensif, avant de défier le Barcelonais les yeux dans les yeux. Je vais aller sur le terrain et montrer que je suis meilleur que Lamine. J’espère que nous pourrons échanger des maillots après le match. »

« Je veux que tout le monde me connaisse »

En début de conférence de presse, au moment de se présenter, le Serbe ne s’est pas non plus embêté avec les tournures de phrases : « Je m’appelle Andrija Maksimovic . Je veux que tout le monde me connaisse et se souvienne de mon prénom et de mon nom. » Même rengaine au moment d’évoquer sa première titularisation en Ligue des champions : « Contre l’Inter, j’ai réalisé que je pouvais jouer des matchs très intenses. »

Ce ne serait pas Zlatan son idole plutôt ?

