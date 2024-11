Thierry Henry accable Kylian Mbappé : « Il doit en faire beaucoup plus »

Ce n’est plus du tout l’amour ouf entre Titi et Kyks.

Longtemps sous le charme, Thierry Henry a totalement changé son discours sur Kylian Mbappé, du moins depuis son arrivée au Real Madrid. Depuis quelque temps, l’ancienne vedette d’Arsenal est très critique sur ses performances, et n’a pas épargné l’attaquant sur sa (nouvelle) prestation ratée contre l’AC Milan (1-3).

L’ex-sélectionneur olympique pointe notamment le manque d’efforts et l’absence de replis défensifs. « Je pense que l’équipe est frustrée avec lui, ce que je peux comprendre, ce n’est pas facile. Kylian Mbappé doit en faire beaucoup plus, admet celui qui est consultant pour la chaîne CBS. Il faut lui donner du temps mais d’un autre côté, il doit apprendre à jouer comme un numéro 9, en avoir le désir et la volonté de se projeter. Je comprends, ce n’est pas le numéro 9. Je comprends, il n’aime pas faire ça. »

Thierry Henry brilliantly breaks down a major issue Real Madrid have faced recently, how Kylian Mbappe needs to improve and why Carlo Ancelotti is the man who can fix things. pic.twitter.com/2sQAHYDttK

