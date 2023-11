Thierry Henry dithyrambique à propos de Mbappé

Real recognize real.

Au lendemain du carton historique infligé par l’équipe de France à Gibraltar, Thierry Henry est revenu sur la performance de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, ces 298e, 299e et 300e buts en carrière, des chiffres hallucinants à seulement 24 ans. « Ce qu’il fait, c’est n’importe quoi. Mais il nous a tellement habitués à ces performances, c’est n’importe quoi, a avoué le sélectionneur des Bleuets en conférence de presse, à la veille du match amical contre la Corée du Sud. En plus, il ne joue pas vraiment dans l’axe, il est partout en fait. Ce n’est pas le vrai buteur instinctif, mais il met des buts, délivre des passes… Il sait à peu près tout faire. Le problème quand tu es très fort, c’est que les gens voient souvent ce que tu ne fais pas, ce que tu as raté ou bien quand tu n’as pas été bon. »

Déjà dépassé par Olivier Giroud l’an dernier, Titi voit ses 51 pions en sélections plus que jamais menacés par Kyks (46 buts) et préfère en sourire. « Après, c’est vrai qu’on est un peu exigeants avec lui. Encore une fois, je le dis souvent, mais soyons contents qu’il soit français. Il a fait deux finales de Coupe du monde, il a mis un triplé. Il a déjà 300 buts et il n’a que 16 ans. (Rires.) Que voulez-vous que je vous dise ? C’est juste extraordinaire. Continuons à le regarder. C’est sûr, il peut peaufiner encore des choses, parce qu’on n’est pas toujours finis. Mais bon, 300 buts… Certains ne les mettent même pas à l’entraînement. »

On connaît un sélectionneur qui brûle d’envie d’avoir Mbappé dans ses rangs aux Jeux olympiques l’été prochain.