Quand Bernard Pivot apostrophait le football

Bernard Pivot s’est éteint ce lundi 6 mai à l’âge de 89 ans. L’ancien journaliste et écrivain était un grand amateur de football et de l’ASSE, pour lesquels il n’a cessé de prêcher à coups de petites phrases glissées de plateaux en interviews. Florilège.

1/ La plus stéphanoise

« Le football s’est glissé dans ma vie et j’en suis venu à préférer l’équipe des Verts sans pour autant dédaigner les autres. Le voudrait-on qu’on ne peut lutter contre son enfance. » (Le Football en vert, Hachette, 1981)

2/ La plus engagée

« La double sanction carton rouge penalty m’énerve. […] Après, s’il y a un coup de poing ou un truc comme ça, c’est autre chose, mais pour un croche-pied dans la surface… L’équipe se retrouve réduite à dix et menée 1-0, ce n’est pas bon. » (So Foot #142, 2016)

3/ La plus vivre-ensemble

« On aimerait que la France ressemble à son équipe de foot d’aujourd’hui : calme, bien organisée, solidaire, généreuse et… victorieuse. » (Twitter, 6 juillet 2018)

4/ La plus darwinienne

« Le football est le jeu le plus naturel. Si vous mettez un ballon devant un enfant de 2 ans, il ne va pas se baisser pour le prendre, il va donner un coup de pied dedans. Je pense qu’on a inventé le football avant le basket ou le volley. » (Les Visiteurs du jour, TF1, 18 janvier 1982)

5/ La plus anti-Paganelli

« Les joueurs ne disent que des banalités hallucinantes lors des interviews à la mi-temps. […] Je n’ai jamais entendu une interview à la mi-temps intéressante. C’est vraiment inutile, ridicule. On pourrait faire à chaque fois le même texte du joueur qui est mené et de celui qui mène. » (So Foot #142, 2016)

6/ La plus légendaire

« Nous naissons tous joueurs de foot, mais la différence entre Kopa, Cruyff, Pelé, Platini et moi, c’est que la vie leur a distillé de bons ballons et moi des trop moches. Mais un ballon de foot s’était glissé dans ma chemise. Il rebondissait au rythme de mon cœur et ne me quittera plus. » (Le Parisien)

7/ La plus optimiste

« Il y a toujours quelque chose à retenir d’un médiocre match de football : une talonnade, un tir… On lit un livre raté avec la conviction que le suivant sera meilleur. » (Le Métier de lire, Gallimard, 2001)

8/ La plus amère

« Au coup de sifflet final, tous les Verts effondrés, les yeux rougis, le visage et l’espoir défaits. Depuis, ils s’en sont remis. Moi, pas. […] Les Stéphanois auraient mérité de l’emporter si les dieux n’avaient pas été ce soir-là des buveurs de bière munichoise. » (Le Journal du dimanche, 8 mai 2016)

9/ La plus transgénérationnelle

« On peut être nostalgique d’une équipe, d’un championnat, d’un joueur tout en appréciant les nouveaux. L’un n’empêche pas l’autre. Ce que je déteste, ce sont les gens qui disent que c’était bien il y a cinquante ou soixante ans. Ce n’est pas vrai. Évidemment, je garderai toujours la nostalgie de Kopa, de Platini, etc., mais ça ne m’empêche pas d’apprécier Griezmann, Messi et Mbappé. » (L’Équipe, 2021)

10/ La plus name-dropping

« De même que l’on reconnaît en quelques mots le style de Stendhal ou de Le Clézio, quelques minutes suffisent pour identifier l’écriture de Zidane, Beckenbauer ou Platini. Les footballeurs, quand ils se comprennent bien, rédigent une aventure collective. » (Réforme, 8 juin 2006)