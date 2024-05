Et les plus beaux buts de Ligue 1 et de Ligue 2 sont...

Les plus beaux bangers de France.

Il n’y avait pas que Kylian Mbappé ou Gianluigi Donnarumma qui ont été récompensés lors de la 32e cérémonie des trophées UNFP. Le « Prix Puskás » du plus beau but du championnat, nommé Trophée Just Fontaine dans nos contrées, a lui aussi été remis. Et c’est Kamory Doumbia qui a été récompensé. Le 20 décembre dernier, lors de la 17e journée de Ligue 1, le Malien avait inscrit un incroyable quadruplé avec Brest contre Lorient (4-0), dont une superbe reprise de volée du pied droit à la suite d’un corner.

🏆 Le plus beau but de @Ligue1UberEats est pour Kamori Doumbia ! 🤣🤣 Bravo au milieu de terrain du @SB29 qui avoue même "regarder la vidéo tous les jours." #TropheesUNFP pic.twitter.com/2ey8hAYtFl — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 13, 2024

Au moment d’aller chercher son trophée, le milieu offensif a préféré la jouer modeste : « Moi aussi, je la regarde tous les jours la vidéo. Même maintenant, je n’arrive toujours pas à expliquer le but. » Du côté de la Ligue 2, c’est là encore un ancien joueur brestois qui a été récompensé. Irvin Cardona, attaquant prêté par Augsbourg du côté de Saint-Étienne, avait inscrit un lob subtil face à Bordeaux lors de la 33e journée qui méritait d’être mis à l’honneur.

🏆 Grâce à ce lob génialissime, le plus beau but de @Ligue2BKT est attribué à Irvin Cardona ⚽️#TropheesUNFP pic.twitter.com/yQ4FMG8fDL — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 13, 2024

Les faux anciens diront que Zlatan Ibrahimović en plantait tous les week-ends, des buts comme ceux-là.