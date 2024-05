Un supporter mongol de Manchester United se rend jusqu’à Old Trafford à vélo et rencontre Wayne Rooney

Traverser la moitié du globe pour voir l’horrible Manchester United d’Erik ten Hag, il faut vraiment le vouloir.

C’est pourtant bien ce qu’a entrepris Ochirvaani Batbold. Ce jeune homme de 26 ans, grand fan des Red Devils, a eu l’idée complètement folle de rejoindre Manchester depuis sa Mongolie natale… à vélo. Parti en mai 2023, il a posé le pied outre-Manche seulement le mois dernier, après près de 7 000 kilomètres à pédaler à travers plus de vingt pays.

Interrogé par The National, cet ancien joueur de D1 mongole a confié avoir toujours rêvé de jouer pour United, sans avoir pu embrasser la carrière espérée en raison des blessures et d’un agent frauduleux. « Alors j’ai commencé à chercher une autre façon de réaliser mon rêve, a-t-il expliqué. Mais je ne voulais pas que ce soit facile. Je voulais faire quelque chose qui inspire beaucoup les autres. Alors pendant deux ans, j’ai fait un plan de route et préparé mon corps »

Le mois dernier, Ochirvaani avait pu assister à son premier match à Old Trafford lors de la victoire bordélique des Mancuniens face à Coventry, en demi-finale de FA Cup (3-3, 2-4 TAB). Après avoir reçu une lettre du Mongol où celui-ci narre son histoire, le club anglais a décidé de lui réserver une bien jolie surprise. Invité à visiter le stade, le jeune homme a été choqué de voir débarquer son joueur favori, Wayne Rooney, venu spécialement pour lui. La Premier League a dévoilé ce jeudi une vidéo où on voit Ochirvaani fondre en larmes devant Wazza et échanger avec lui. Il a ensuite pu assister à un nouveau match des Red Devils face à Arsenal ce week-end (défaite 0-1) et rencontrer au passage Bruno Fernandes.

A truly unforgettable story ❤️

In May last year, Ochirvaani embarked on a monumental bike ride from his home in Mongolia to fulfil his dream of visiting Old Trafford for the first time

He is a huge @ManUtd fan, and his favourite player and inspiration is @WayneRooney

When he… pic.twitter.com/7wOjLnGDGU

— Premier League (@premierleague) May 16, 2024