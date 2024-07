Quel avenir pour Gareth Southgate en cas de défaite de l'Angleterre en finale ?

Stay With Me.

D’après les informations de The Guardian, la Fédération anglaise de football (FA) veut tout faire pour garder Gareth Southgate au poste de sélectionneur de l’Angleterre, peu importe le résultat de la finale de l’Euro. Le contrat du natif de Watford expire en décembre et la FA compte bien le prolonger jusqu’à la Coupe du monde 2026. La seule inconnue dans l’équation reste Southgate lui-même, qui malgré des bons résultats constants avec les Three Lions reste continuellement sous le feu des critiques dans son pays, ce qui pourrait lui donner des envies d’aller voir ailleurs.

Le Didier Deschamps britannique est constamment attaqué en Angleterre pour ses choix et le jeu proposé par sa sélection, au point d’être défendu par ses propres joueurs. Pourtant, depuis sa prise de fonction il y a huit ans, Southgate a réussi à qualifier deux fois l’Angleterre pour une finale de compétition majeure, et a – hormis au Qatar en 2022 – toujours atteint le dernier carré. Le technicien british a même réalisé quelque chose d’historique lors de cet Euro, en qualifiant les Three Lions pour leur première finale disputée sur un sol étranger. Cependant, essoré par les critiques, le sélectionneur anglais laisse planer le doute sur son avenir, lui qui avait notamment pensé à quitter son poste après la défaite contre la France en 2022. The Guardian précise quand même que la FA a une liste de noms pour un potentiel successeur en cas de départ, dont feraient partie Eddie Howe, Graham Potter et Mauricio Pochettino.

Comment ça, il est possible de changer de sélectionneur ?

