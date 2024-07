Phil Foden prend la défense de Gareth Southgate

Les Anglais ne sont pas flamboyants. Et ils en ont conscience.

Après une phase de poules peu convaincante (une victoire 1-0 et deux matchs nuls), les joueurs de Gareth Southgate ont arraché la prolongation puis la victoire contre la Slovaquie en huitièmes de finale de l’Euro. À quelques jours du quart contre la Suisse, Phil Foden a réagi aux différentes critiques émises à l’encontre du niveau de jeu des Three Lions. Revenu outre-Manche pour quelques heures afin d’assister à la naissance de son troisième enfant, le joueur de Manchester City a tenu à souligner la responsabilité des joueurs, alors que le sélectionneur anglais est sous le feu des critiques.

« Je suis désolé pour Gareth, a-t-il commencé. À l’entraînement, il nous dit de presser et de jouer haut sur le terrain. Parfois, il faut que cela vienne des joueurs. Nous devons être des leaders et j’ai l’impression que pendant les matchs, nous aurions pu être plus ensemble et trouver des solutions, regrette l’ailier aux 38 sélections. Les joueurs doivent assumer une part de responsabilité. Il faut qu’il y ait des leaders pour se réunir. Le sélectionneur ne peut pas tout faire. Il crée un système et nous dit comment presser. On ne sait jamais quand un joueur va jouer en profondeur. Les joueurs doivent s’adapter à ce que l’autre équipe propose pour être meilleurs. J’espère que vous verrez une autre facette de nous en matière de pressing. »

Pour le moment, l’Angleterre fait le même parcours (moisi) que la France. Rendez-vous en finale !

Tom Geißler, adepte du café-Klopp