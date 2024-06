Au vu des trois premiers matchs, on attend de voir les effets du Southgate ball.

Les Anglais sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro, mais ce fut laborieux pendant les trois premières rencontres (deux nuls et une victoire 1-0 face à la Serbie). Après le 0-0 de ce mardi face à la Slovénie, et ce, malgré 74% de possession et une attaque Bellingham – Foden – Kane – Saka, les Anglais ont réagi. Dans des propos rapportés par L’Équipe, Cole Palmer, qui a raté une énorme occasion dans le temps additionnel, a exprimé sa déception. « On sait qu’on peut mieux jouer, tout le monde le sait, on ne s’en cache pas. Mais l’objectif, c’était de se qualifier et de terminer premiers et on y est parvenus », a-t-il concédé.

Dans la même veine, son coéquipier Kieran Trippier a lui aussi admis que les Anglais peuvent « améliorer [leurs] performances ». « On doit les analyser pour voir ce qu’il est possible de mieux faire, a-t-il poursuivi. Je comprends la frustration des supporters anglais, mais on peut s’améliorer, notamment en se procurant plus d’occasions et en se montrant plus patients. »

Southgate la joue à la Deschamps.

Mais bordel, c'est quoi ce bordel avec des Anglais ?