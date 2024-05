Grand pèlerin, Wayne Rooney retrouve un club !

Plymouth, ce club de boxeurs.

Alors qu’il est parti de Birmingham (depuis rélégué en League One) en janvier, Wayne Rooney a fini par retrouver un banc en vue de la saison prochaine. Ce sont les Pilgrims (pèlerins) de Plymouth Argyle, situés tout juste au-dessus de la ligne de flottaison et sauvés in extremis en Championship qui ont décroché le gros lot, comme partagé sur leurs réseaux.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach. Welcome to Argyle, Wayne.#pafc — Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 25, 2024

« Le processus de recrutement a été long et approfondi, Wayne s’est imposé comme le candidat idéal, de par sa force de caractère et sa capacité à se battre contre vents et marées », s’est défendu le club, tandis que Wazza parle d’un projet « passionnant » et a fait part de son ambition de divertir le public local.

Tant que ce n’est pas en faisant la une des tabloïds, tout va bien.