Ronney accuse les blessés de Manchester United United de se préserver pour l’Euro et la finale de la FA Cup

Les faux arrêts maladie touchent aussi le monde du foot.

Comment expliquer l’avalanche de blessures à Manchester United, forçant Erik ten Hag à « nager avec les mains dans le dos » ? Pour Wayne Rooney, l’explication est toute trouvée : certains blessés ne le seraient pas vraiment et se préserveraient en vue de la finale de la FA Cup et de l’Euro 2024. Selon l’ex-coach de Birmingham, cela leur permettrait d’échapper un peu au marasme autour du club et de faire porter le fardeau au coach néerlandais.

« À l’approche de l’Euro 2024 et de la finale de la FA Cup, c’est facile pour les joueurs de rester un peu en dehors de cela, de revenir pour la finale et de s’assurer qu’ils soient prêts pour l’Euro, accuse la légende des Red Devils. Je l’ai vu moi-même au fil des années. Les joueurs blessés ne reçoivent aucunes critiques dans ces moments-là, c’est l’entraîneur qui prend tous les coups. » Les Mancuniens ont subi un total de 35 blessures au cours de cette saison. En ce moment, des cadres comme Marcus Rashford, Bruno Fernandes ou Raphaël Varane sont indisponibles à cause de pépins physiques.

Maintenant qu’il est devenu coach, Rooney se permet de balancer les petites combines des joueurs.