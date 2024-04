Didier Drogba apporte son soutien à Nicolas Jackson

Un soutien de poids.

Le week-end aura été difficile pour Nicolas Jackson. Ce samedi, Chelsea a vu son parcours en FA Cup prendre fin face à Manchester City (1-0). Les Skyblues ont difficilement battu des Blues peu en réussite devant le but, à l’image des occasions ratées par l’avant-centre sénégalais. Son manque de réalisme lui a valu de nombreuses critiques, mais aussi des commentaires racistes sur les réseaux sociaux comme Instagram.

Ce lundi, le Lion de la Teranga a reçu le soutien d’une légende de Chelsea et du football africain, puisque Didier Drogba lui a adressé un beau message sur Twitter/X. « Garde la tête haute et n’arrête jamais de travailler dur, ça paiera », lui a conseillé le joueur formé au Mans. Nicolas Jackson réalise une première saison correcte avec le club londonien, avec lequel il a inscrit treize buts et délivré cinq passes décisives cette saison.

Keep your head High UP and never stop working hard, it will pay off 🙏🏾💙 pic.twitter.com/xW5bvi7A6S

— Didier Drogba (@didierdrogba) April 22, 2024