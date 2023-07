Didier Drogba met en garde les jeunes joueurs face aux faux agents

Quand Didier Drogba parle, on l’écoute.

Alors que les prérogatives du métier d’agent de joueur vont évoluer à partir d’octobre, l’Ivoirien s’engage pour prévenir les jeunes de la cruauté du milieu. Aux côtés de la FIFPRO, le syndicat international des joueurs, et de l’Organisation internationale du travail (OIT), l’ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille s’est illustré dans une vidéo visant à dénoncer les faux agents. Ce spot sera notamment montré aux sélections jeunes.

<iframe loading="lazy" title="Faux agents | Un avertissement aux footballeurs" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/N87h5MS75Yc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

« Il te propose un essai dans un club à l’étranger. Il te dit que qu’il sait que tu vas décrocher un contrat. Parce que tu es vraiment bon. Tout ce que tu as à faire, c’est payer l’argent. Et tous tes rêves se réaliseront ! Pas si vite. Es-tu vraiment sûr de faire confiance à cette personne ? », demande le vainqueur de la Ligue des Champions 2012 comme s’il s’adressait à chaque jeune pépite africaine. Pour mettre en garde, il utilise des exemples frappants de jeunes bloqués à l’aéroport, obligés de dormir sous un pont ou qui terminent en prison en Asie. « Je ne parle pas de l’expérience d’un seul joueur, mais de milliers de joueurs qui te ressemblent. » La FIFPRO indique qu’il ne faut jamais payer un agent avant de signer un contrat avec un club et qu’il faut, au contraire, toujours vérifier que cet agent possède la licence FIFA.

Malgré quelques fautes d’orthographes en fin de vidéo, le message est passé.

