Quand Haaland imite Drogba

L’hommage du buffle à l’éléphant.

Auteur d’un doublé face aux Young Boys Berne ce mardi soir, Erling Braut Haaland a permis à Manchester City de poinçonner son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. C’est bien. Ce qui est bien aussi, c’est de constater qu’à cette occasion, le Norvégien a prouvé qu’il est un type qui tient ses promesses. Lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or, Haaland avait en effet promis à Didier Drogba d’imiter l’une de ses célébrations iconiques, après que ce dernier lui a proposé, au moment de lui remettre le trophée Gerd Müller, de « choisir entre la célébration de Didier Drogba et celle de Gary Lineker ».

Erling Haaland hit the Didier Drogba goal celebration after accepting the challenge at the Ballon d'Or ceremony 🙌#UCL | @rioferdy5 | @laura_woodsy | @JoleonLescott pic.twitter.com/WJy59vPniq

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2023