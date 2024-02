Pronostic Young Boys Sporting : Analyse, cotes et prono du barrage de Ligue Europa

Le Sporting s’impose sur la pelouse des Young Boys

Les Young Boys ont dû se battre durement dans leur groupe de Ligue des Champions. Opposé à Leipzig, Manchester City et l’Étoile Rouge Belgrade, les Suisses ont tout de même obtenu quatre points, synonyme de qualification pour les barrages de Ligue Europa avec la troisième place à la clé. Dans cette phase de poule, les Young Boys avaient notamment battu à l’aller l’Étoile Rouge Belgrade, avant d’obtenir le nul lors de la phase aller. Assez pour prendre la 3e place et être reversé dans cette C3. En championnat, les futurs adversaires du Sporting Portugal se rapprochent de matchs en matchs d’un nouveau titre. En effet, les joueurs de Raphaël Wicky qui occupent la première place du classement, compte actuellement 48 points. Ils ont ainsi sept points d’avance sur leur dauphin, le Servette. Lors de la dernière rencontre en championnat, les Suisses ont obtenu le nul face à Lugano, sur le score de 3-3. Dans cet effectif, les Young Boys peuvent compter sur l’attaquant en forme cette saison, Joël Monteiro, auteur de six buts cette saison, toutes compétitions confondues. Cet hiver, le club suisse s’est également renforcé au poste de latéral gauche, avec l’arrivée du jeune Jaouen Hadjam (ex-Nantes). Le portier de cette équipe est l’ex-lyonnais Anthony Racioppi. Le jeune Suisse a notamment encaissé 15 buts lors de ses 15 rencontres en championnat cette saison.

De son côté, le Sporting s’est qualifié assez facilement lors de sa phase de poule de Ligue Europa. Dans un groupe assez ouvert, les Portugais ont obtenu en six rencontres, trois victoires, deux nuls, ainsi qu’une défaite face à l’Atalanta (2-1). Des résultats qui ont logé le Sporting à la deuxième place du groupe. En championnat, les futurs adversaires des Young Boys sont au coude-à-coude avec Benfica pour la lutte au titre. En effet, le Sporting occupe actuellement la deuxième place du classement, avec le même nombre de points que son rival (52 points) mais un match en retard. Dans ce championnat, Ruben Amorim et ses hommes sont sur une série impressionnante, avec sept succès de rang. Le week-end dernier, ils se sont largement imposés à domicile à Braga, avec un score de 5-0. Les Portugais peuvent compter sur le buteur, Viktor Gyökeres, auteur de 27 buts toutes compétitions confondues. Le jeune défenseur Goncalo Inacio réalise également de grandes performances dans son club. Semblant légèrement au-dessus, le Sporting pourrait déjà prendre un avantage en Suisse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

